وفاة المخرج مصطفى درويش زوج الفنانة عارفة عبد الرسول

رحل عن عالمنا المخرج مصطفى درويش، زوج الفنانة عارفة عبد الرسول، اليوم الجمعة.

وكشفت عارفة عبد الرسول، عن خبر الوفاة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتبت: "ورحل رفيق العمر... مصطفى درويش".

ولم تعلن أسرة الراحل مصطفى درويش، عن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان والعزاء حتى الآن.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة كلًا من أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود، وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومدير المشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومستشار إعلامي هاني صابر، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.