"الجونة السينمائي" يعلق على مشاركته بـ"كان" والتواجد مع "القاهرة السينمائي" في جناح موحد

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن حضوره في مهرجان كان السينمائي المقبل، من خلال خطوة استراتيجية لتعزيز حضور مصر السينمائي، سيكون المهرجان مشاركًا رئيسيًا فيها، إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة مصر للأفلام، ضمن جناح مصري موحد.

وجاء في بيان صحفي صادر عن المهرجان، أن هذا التعاون يؤكد مع مؤسسات مصرية بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي ولجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، على التزام مهرجان الجونة المتجدد بالترويج لصناعة السينما المصرية عالميًا وتعزيز الشراكات الدولية. وسيكون الجناح المصري بمثابة مركز رئيسي للتواصل والنقاشات وعرض المشاريع القادمة.

ويستعد مهرجان الجونة السينمائي، بالتعاون مع شركائه، لاستضافة سلسلة من الفعاليات الجذابة، مثل حلقات نقاشية تضم خبراء الصناعة، تركز على أحدث الاتجاهات الدولية، والفرص الإنتاجية، ودور المهرجانات السينمائية في المشهد السينمائي العالمي، بالإضافة لعدد من فعاليات التشبيك، التي توفر فرصًا غير رسمية للتواصل بين صناع الأفلام والمنتجين والموزعين ومحترفي الصناعة.

واختتم البيان "يؤكد هذا الحضور الموحد في مهرجان كان، من خلال الجناح المصري، التزام جميع الجهات المعنية بهذا الجناح في مهرجان كان السينمائي بالارتقاء بالسينما المصرية على الساحة العالمية، وتعزيز التعاون الهادف داخل مجتمع السينما الدولي".

يُعد مهرجان الجونة السينمائي، الذي تأسس عام 2017 أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهور شغوف ومطلع، مع تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، ويهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدًا أن يكون حافزًا لتطوير السينما في العالم العربي، وخاصة من خلال ذراعه المختصة في صناعة السينما: منصة سيني جونة.