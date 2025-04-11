عمرو سعد عن مشهد القبر في "سيد الناس": فكرتي وشيخ كبير قال حرام

كتبت- منى الموجي:

قال النجم عمرو سعد إنه لا يقوم بمشاهدة نفسه في الأعمال التي يقدمها "مبتفرجش على نفسي قوي ولما بتفرج على نفسي بستغرب"، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر.

وتحدث سعد عن مشهد دخول شخصية الجارحي التي قدمها في مسلسل "سيد الناس" إلى قبر ابنه بعد وفاته ليحضنه، خاصة وأنه لم يشارك في غُسله ولم يدفنه، مشيرا إلى أنه طلب من المخرج محمد سامي إضافة هذا المشهد وأنه لم يكن موجودا من البداية في السيناريو.

وأوضح "فكرة جاتلي وقلت لمحمد سامي أنا عايز أفتح على الواد القبر، قالي يعني إيه الكلام ده، قلتله عشان أنا قلت أنا عايز أغسل ابني وأدفنه، ومش هقدر أكمل إلا لما انتصر لوداعه، محمد سامي اتخض وقلتله عايز أعمل المشهد ده قالي ما احنا عاملين مشهد مؤثر جدا، واتناقشنا واختلفنا هو قال أنا مع ده وجريء وبدأوا يسألوا شيوخ في الأزهر والمشرف العام على الإنتاج رفض تماما، وقال أنا هبلغ عنكم في المحطة".

وأضاف عمرو سعد "بنوا ديكور مخصوص للمشهد وجينا نعمله حصل تراجع تاني، قلتلهم أنا هعملكم مشهد محدش من الشيوخ هيعترض عليه لأن المشاعر هتكسر كل ده، وكلموا أحد الشيوخ الكبار بدون ذكر أسماء قال لأ بلاش حرام، قلتله طب يا مولانا ما القتل حرام واحنا بنمثله في السينما وحاجات تانية بتكون عبرة، واللي هنعمله حاجة مش حرام دي حاجة مختلف عليها".

وتابع "قلنا نصوره ونشوف وحطيت إيدي على قلبي ليوم تسليم الحلقة، كنت قلقان وحطيت فيه مشاعر حقيقية جدا وسامي قالي مش هكتبه هحط الكاميرا وأنت هتعمله، أنت بتتكلم عن واحد حُرم من أنه يغسل ابنه ويدفنه هو فيه صلابة ظاهرية، واللحظة دي فرقت في استقبال الجمهور للي حصل بعد كده، وغناء أحمد سعد طبعا بيتوصى، شغل المعلم لابنه".

سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، بشرى، ملك أحمد زاهر، إخراج محمد سامي.