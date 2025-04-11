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بـ إطلالة جريئة.. أحدث جلسة تصوير لـ نسرين طافش والجمهور يغازلها (صور)

05:03 م الجمعة 11 أبريل 2025
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كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل شيء على ما يرام".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر والدلال كله، أجمل وأحلى فنانة، ملكة جمال الكون، القمر، العسل، نسرين السكر".

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" الذي تنتظر عرضه، وهو من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، خالد سليم، أيتن عامر، وعدد من الفنانين.

نسرين طافش نجوم الفن إطلالة جريئة
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