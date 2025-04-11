أول تعليق من محمد السعدي على أزمة محمد رمضان وياسمين صبري

كتبت- منى الموجي:

قال المنتج محمد السعدي إن أحيانا مواقع التواصل الاجتماعي تضخم الأمور، وذلك تعليقا على الموقف الذي كان بطلاه النجم محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري في سحور أقيم شهر رمضان الماضي.

ونشر برنامج ET بالعربي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، رد السعدي على سوء التفاهم بين النجمين، موضحا "لم أسع لحاجة على فكرة، كل حاجة في الدنيا وارد، نوايا الناس دايما طيبة، محمد نواياه طيبة وكمان ياسمين، حاجات صغيرة وأحيانا السوشيال ميديا بتضخم الحاجة".

كان محمد رمضان أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو جمعه بـ ياسمين صبري في حضور المنتج محمد السعدي، إذ قدمت له التهنئة على نجاح برنامجه "مدفع رمضان"، قائلة "مبروك يا ابني"، ليرد الأول "يا ابني.. انتي مجنونة"، الأمر الذي تسبب في إحراجها، لتقرر ترك المكان الذي يقف فيه، والاتجاه لمكان آخر.

رمضان وجه رسالة لـ ياسمين في نهاية مارس الماضي عبر حسابه على موقع انستجرام، وكتب فيها "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري (لا عتاب بين الأحباب)، وكل سنة وأنتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك".

محمد رمضان عُرض له برنامج "مدفع رمضان" على قناة DMC في رمضان 2025، كما عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان لـ ياسمين صبري مسلسل "الأميرة.. ضل الحيطة" بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر.