بـ"شورت قصير".. أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور يعلق (صورة)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة صيفية.

ونشرت هيدي، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية "شورت قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء الصيف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، يا صيف يا صيف، فين التاتو يا فنانة، الجميلة، عنيكي، أحلى هيدي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما شاركت أيضا بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.