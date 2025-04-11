"عشرة العمر"..ماجد المصري ينشر فيديو من عزومة راغب علامة في لبنان

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان ماجد المصري، متابعيه عبر السوشيال ميديا، فيديو يجمعه مع المطرب راغب علامة بعد تلقيه عزومة منه في لبنان.

ونشر ماجد، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دعوة من السوبر ستار (راغب علامة) على الغداء في لبنان الحبيبة.. شكرا يا عشرة العمر".

وخاض ماجد المصري دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش".

المسلسل من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، شيماء سيف، وإخراج محمد سامي.