أحدث ظهور لـ ملك قورة بالإمارات.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير جديدة خضعت لها في الإمارات.

ونشرت ملك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في مهرجان الفجيرة السينمائي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مزة وقمر أوي يا ملك، نجمة النجوم، أحلى ملك، يخربيت حلاوتك بجد، قمر، العسل ملك".

يذكر أن، آخر مشاركات ملك قورة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.