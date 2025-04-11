تكريم يسرا اللوزي عن دورها في "لام شمسية" من وزارة التضامن الاجتماعي

كتبت- منى الموجي:

كرمّت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الخميس، الفنانة يسرا اللوزي ضمن أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية، وذلك في ندوة تكريمية أقيمت بمقر ديوان عام الوزارة في العجوزة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للدور المؤثر الذي قدمته يسرا اللوزي في المسلسل، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، ولاقى إشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، لتناوله قضايا اجتماعية شائكة أبرزها قضية التحرش بالأطفال والعنف الأسري.

وجسّدت يسرا اللوزي في المسلسل شخصية "رباب"، المرأة العالقة في علاقة سامة تُمارس عليها ضغوط نفسية هائلة، لتقدم أداءً إنسانيًا صادقًا لمس رحلة تعافي صامتة تمر بها كثير من النساء، وهو ما ساهم في تسليط الضوء على معاناة حقيقية يعاني منها المجتمع في صمت.

وعلّقت يسرا اللوزي على تكريمها قائلة:

"سعيدة جدًا بالتكريم وشرف كبير ليا، إحساس جميل لما المجهود يتقدر، ويمكن متخيلناش التأثير الكبير اللي عمله المسلسل، لكن لما يكون أول تكريم من وزارة التضامن، فده شيء يخليني فخورة جدًا وفاهمة قد إيه الشغل ده لمس الناس."

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بمسلسل لام شمسية، واصفة إياه بأنه عمل درامي احترافي عميق، قائلة:

"دراما هتفرق مع المجتمع أسرع من الندوات والحملات، وشكرًا لصناع العمل على الجرأة، وعلى الإبداع في الإخراج والكتابة والأداء، وعلى الشجاعة في طرق باب حساس بقلم أم كتبت السطور."

يُذكر أن مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، إخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، إلى جانب نخبة من الفنانين.