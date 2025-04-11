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"نحفانة"..إلهام شاهين تنشر صورا من كاليفورنيا والجمهور يعلق

01:37 م الجمعة 11 أبريل 2025
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور لها خلال تواجدها في كاليفورنيا.

ونشرت إلهام، الصور التي ظهرت فيها فاقدة وزنها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم جميل وجو رائع.. صباح الفل من كاليفورنيا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله قمر، جميلة وحلوة، زي القمر دايما، قمر 14، نحفانة برافو،

إيه الجمال ده، نورتي كاليفورنيا يا ست الكل، الحلوة إلهام".

يذكر أن، إلهام شاهين، خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

إلهام شاهين كاليفورنيا رمضان 2025
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