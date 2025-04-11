"كبرت وبقيت عروسة" ابنة داليا البحيري تخطف الأنظار والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع ابنتها "قسمت" في أحدث ظهور لهما خلال حضورهما مهرجان الفجيرة الدولي للمونو دراما.

ونشرت داليا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع نصفي الآخر قسمت مرشدي، جنبًا إلى جنب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلاوتكم، كبرت وبقيت عروسة، قسمت الله أكبر بقيت قمر ما شاء الله تغزي العين ربنا يفرح قلبك بيها، انتي قمر يا ديدا، قسمت كبرت أهي وبقت زي القمر، ربنا يحميكم، بنوتك جميلة، قمرين، ما شاء الله كل واحدة احلى من التانية، العسل".

يذكر أن، داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وآخرين، وتأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.