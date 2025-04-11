فيفي عبده ترد على جدل استبدالها بـ فريدة سيف النصر في "العتاولة 2"

كتب- هاني صابر:

ردت النجمة فيفي عبده، على جدل استبدالها بالفنانة فريدة سيف النصر في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

وقالت فيفي عبده، ببرنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي: "أنا مظلومة في هذا الموضوع تماما ولا يخصني تمامًا، وهي دورها انتهى في الجزء الأول وأنا أقدم دور جديد تماما وخط آخر بعيدا عن دورها، والمخرج أذكى من تقليد حاجة عملها ولكن دوري كان مميزا وشكل آخر".

وأضافت: "وأنا أكن للفنانة فريدة سيف النصر كل الحب والاحترام وهي بمثابة شقيقتي، لكن أنا أعرف قيمتي ولا أتواجد في دور مكان فنانة أخرى، وأنا دائما بطلة أعمال وعمري ما كنت سنيدة لحد".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.