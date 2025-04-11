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أحدث ظهور لـ نانسي عجرم.. والجمهور يغازلها (صور)

11:53 ص الجمعة 11 أبريل 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ونشرت نانسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جوهرة تتصور جنب المجوهرات، قمر، جمالك يا نجمة، الأيقونة، العسل كله".

جدير بالذكر أن نانسي عجرم شاركت لاعب كرة القدم النجم محمد صلاح في تقديم إعلان رمضاني لصالح إحدى شركات الاتصالات، وحملت الأغنية عنوان "تيجي نعيش"، كلمات: منة عدلي القيعي، ألحان: مدين.

وتقول في مقطع من الأغنية "تيجي نعيش العمر لحظة بلحظة بلحظة، تعالى نعيش ونسيب بكرة لبكرة لبكرة، وأصلا ده مفيش في إيدينا غير دلوقتي نعيشه، تعالى نعيش".

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