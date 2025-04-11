عمرو يوسف يوجه رسالة لـ أحمد مالك وآية سماحة بسبب "6 أيام"

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان عمرو يوسف، عن رأيه في فيلم "6 أيام"، موجها رسالة للفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة.

ونشر عمرو، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " فيلم رايق وحلو أوي ومالك نجم كبير وأحلى وأصعب من ولاد الشمس اللي كسر الدنيا".

وأضاف: "مبروك يا حلوين.. الفيلم الحلو مبروك أختي الصغيرة (في جراند أوتيل) آية سماحة كبرت وبقيت ممثلة هايلة، ومبروك الأستاذ المخرج كريم شعبان".

ورد أحمد مالك على تدوينته، قائلا:"أخويا". كما ردت آية سماحة، قائلة: "ده كلام كبير أوي".

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا بعدما اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.

الفيلم بطولة أحمد مالك، وآية سماحة، وآخرين ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان.