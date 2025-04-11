تعرف على موعد طرح فيلم "ريستارت" لـ تامر حسني

كتب- هاني صابر:

أعلن النجم تامر حسني، موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد "ريستارت" بالسينمات.

ونشر تامر، مقطع فيديو عن الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إن شاء الله انتظرونا يوم ٢٩ مايو بفيلم ريستارت بجميع دور العرض بداخل مصر وخارجها".

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

فيلم"ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.