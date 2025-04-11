أغنية "واو" لـ آية عبدالله تحقق ربع مليون مشاهدة على "يوتيوب"

كتبت- منى الموجي:

طرحته الفنانة آية عبدالله أغنيتها الجديدة "واو" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جاءت أغنية "واو" باللهجة المصرية وبقالب موسيقي هاوس، وجمع اللحن بين النمطين الإيقاعي والرومانسي.

صُورت أغنية "واو" في مصر تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي الذي قدم فكرة جديدة ومختلفة بعيداً عن الدراما والكليبات الرومانسية، وتمحورت فكرة الكليب حول نقل أجواء تصوير الأغنية للجمهور.

وأعربت آية عبدالله في بيان صحفي عن سعادتها بطرح أغنية "واو" في هذا التوقيت مع بداية فصل الربيع، كاشفةً عن أن الأغنية تمنح الطاقة للجمهور، كما أنها تعبر عن مشاعر وإحساس كل فتاة عاشقة.

أغنية "واو" من كلمات خالد ڤرناس وألحان كريم فتحي وتوزيع إسلام الحسن وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.