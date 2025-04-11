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كيف ردت فيفي عبده بشأن تقديم أي من الفنانات لسيرتها الذاتية؟

02:00 ص الجمعة 11 أبريل 2025

فيفي عبده

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كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة فيفي عبده، عن رأيها في تقديم أي من الفنانات لسيرتها الذاتية.

وقالت فيفي عبده، ببرنامج "أسرار النجوم"، إنها تتمنى تقديم سيرتها الذاتية بنفسها ولا تترك الأمر لأي فنانة أخرى.

وأضافت: "أتمنى تقديم سيرتي الذاتية بنفسي حتى لو في شكل برنامج وأحكي ما مررت به، وابنتي عزة تقدم دوري وأنا صغيرة".

وخاضت فيفي عبده موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

فيفي عبده برنامج أسرار النجوم العتاولة 2
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