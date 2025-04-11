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تعرف على موعد حفل أنغام في جدة بالسعودية

10:00 ص الجمعة 11 أبريل 2025

انغام

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كتب- هاني صابر:

تستعد المطربة أنغام، لاحياء حفل غنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 17 أبريل الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك"، على إنستجرام، بوستر الحفل، وحمل تعليق: "يـاخي الشوق ليك واخذني لفين، شوقها جايبها لجمهور جدّة، وهم مشتاقين لها أكثر، كونوا على الموعد، تُطرح التذاكر غدا 11 أبريل، الساعة 9 مساءً".

يذكر أن آخر أعمال أنغام، أغنية "تيجي نسيب" وتم عرضها على موقع يوتيوب بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي.

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