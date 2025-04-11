ياسمين صبري داخل الجيم ونسرين طافش ببطن مكشوف.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري داخل "الجيم"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

نور إيهاب

خطفت الفنانة الشابة نور إيهاب، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملامح هادئة.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها عبر موقع "إنستجرام" صورة جديدة من أحدث ظهور لها ولاقت إعجاب متابعيها.

دنيا بطمة

ظهرت الفنانة دنيا بطمة داخل سيارتها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

محمد رجب

شارك الفنان محمد رجب، متابعيه أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها بإطلالة كاجوال.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت خلالها مرتدية فستان أنيق باللون الذهبي.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بملابس كاجوال ارتد فيها توب مكشوب البطن، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ولاقت تفاعل المتابعين.

تارا عماد

ظهرت الفنانة الشابة تارا عماد بشعر قصير، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.