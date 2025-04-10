ماذا قالت فيفي عبده عن باسم سمرة بعد تجربتهما في "العتاولة 2"؟

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة فيفي عبده، عن الفنان باسم سمرة بعد تجربتهما في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

وقالت فيفي عبده، ببرنامج "أسرار النجوم": "اشتغلت مع باسم سمرة من قبل في مسلسل (مولد وصاحبه غايب)، وهو فنان عظيم جدا وتلقائي ودمه خفيف ويقدم كل الأدوار بكل ثقة وثقل فني رائع، وكل أعماله ناجحة".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.