"احساسي عمره ما يخيب" رامز جلال يعلق على جدل انتقال زيزو لـ الأهلي

كتب- هاني صابر:

علق الفنان رامز جلال، على جدل انتقال لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو لصفوف النادي الأهلي.

ونشر رامز، مقطع له مع زيزو خلال وقوعه ضحية في احدى حلقات برامجه للمقالب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "احساسي عمره ما يخيب زيزو كان من الأهلي قريب".

وكانت العديد من التقارير الصحفية كشفت عن توقيع أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل، استغلالا لانتهاء عقده مع الفريق الأبيض، ولكن الأحمر لم يعلن أي شيء رسمي حتى الآن.