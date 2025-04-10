كيف علقت مي القاضي على منتقدي رقصها في العتاولة 2؟

كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة مي القاضي، على منتقدي دورها في مسلسل "العتاولة 2"، خاصة بعد تصدر مشهد رقصها التريند.

وقالت مي القاضي، ببرنامج "كلام الناس": "أتقبل كل الآراء وكان فيه السلبي والإيجابي، وكنت متوقعة ده لأن الدور جريء وجديد عليا تماما".

وتابعت: "كنت متوقعة إن يكون فيه شوية سلبيات بس مكنش للدرجة دي، وأول مرة أعمل ده، والناس متعودين عليا البنت الهادية الطيبة الكيوت".

وأضافت: "لأول مرة تتعرض عليا حاجة مختلفة أوي كدة، فحبيت أعملها والموضوع كان بالنسبة لي تحدي، والناس افتكروا اني بيئة بجد".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.