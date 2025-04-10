عبدالله أبو الفتوح يعلق على جدل انتقال الونش ومصطفى محمد وزيزو للأهلي

كتب- هاني صابر:

علق المنتج عبدالله أبو الفتوح، على جدل صفقة امكانية انتقال الونش ومصطفى محمد وزيزو للنادي الأهلي، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكتب أبو الفتوح، عبر حسابه على فيسبوك: "أنا ضد صفقة الونش وصفقة مصطفى محمد إن صحت، وكذلك مش مقتنع أوي بصفقة زيزو.. اللهم بلغت اللهم فأشهد".

وكان مصدر قال في تصريحات خاصة "مصراوي" إن الأهلي يجري مفاوضات مكثفة من أجل التعاقد مع مصطفى محمد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

بينما كشفت العديد من التقارير الصحفية توقيع أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل، استغلالا لانتهاء عقده مع الفريق الأبيض، ولكن الأحمر لم يعلن أي شيء رسمي حتى الآن.

فيما أكد مصدر، أن محمود الونش، بالفعل هو أحد المرشحين في الوقت الحالي لتدعيم خط الدفاع للفريق الأول للنادي الأهلي.

وأوضح المصدر، بأن أحمد يحيى وكيل اللاعب هو من عرضه على مسئولي الأهلي، ولكنهم طالبوا الحصول على رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أولا قبل إبداء الرأي.

وأضاف المصدر، أن اللاعب لم يوقع حتى الآن كما تحدث البعض، ولكن القرار سيكون في يد كولر، الذي لم يوضح رأيه حتى الآن، سواء بضم "الونش" أو البحث عن خيارات أخرى.





