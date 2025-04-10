إلهام شاهين توجه رسالة لـ أحمد حلمي بعد تكريمه بأمريكا.. ومنى زكي تعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للنجم أحمد حلمي، بعد تكريمه بمهرجان هوليوود للسينما العربية المقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت إلهام، صورا لها مع أحمد حلمي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك تكريم النجم المصري الرائع أحمد حلمي في مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس.. شرفت اسم مصر واسم السينما المصرية".

وتابعت: "شكرا لإسعاد جمهورك بفنك الإنساني الجميل.. ووجودك كضيف شرف في فيلم افتتاح المهرجان.. ضي.. كان له تأثير عظيم على مشاعر الجمهور لجمال مشاعرك الإنسانية".

وأضافت: "برافو، فرحانة لك من كل قلبي.. تكريم مستحق.. فخورة جدا بك.. ربنا يوفقك دايما".

وتفاعلت النجمة منى زكي مع تدوينة إلهام شاهين ، وعلقت إيموجي "قلوب".

وشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، تكريم أحمد حلمي، بجائزة الإنجاز للسوبر ستار، وسط حفاوة كبيرة من الحاضرين.

ووجه "حلمي" خلال حفل التكريم كلمة للحضور، وأعرب فيها عن سعادته وجزيل شكره لإدارة المهرجان على استقبالهم الحافل وفخره الكبير بهم نتيجة لإظهار اسم مصر بصورة مشرفة في الخارج، كما وجه الشكر أيضا للنجمة إلهام شاهين، وعلق قائلا: "والله مصر دي تشرف أي حد في الدنيا، والمصريين جامدين طول عمرهم في أي مكان".

وعلق على تكريمه قائلا: "لو اتكلمت عن التكريم فهو أحلى تكريم والله إن الواحد اتكرم في بلد بعيد كده عن عمله"، واختتم حديثه متمنيا التوفيق والنجاح للمهرجان، حيث قال: "أتمنى التوفيق للمهرجان ويوصل ويعدي الدورة الـ 100، أنا فخور بكل مجهود هنا.. فخور إن أنا مصري بتكرم في أمريكا".

يشار إلى أن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، من المقرر أن تستمر حتى يوم 13 أبريل الجاري، وذلك ضمن الاحتفال بشهر التراث العربي، الذي يهدف إلى خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام العرب ولتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.