هالة صدقي عن "قهوة المحطة": "مسلسل أكتر من رائع ولازم تتفرجوا"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن تجربتها الدرامية في مسلسل "قهوة المحطة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت هالة، فيديو من كواليس العمل يجمعها مع الفنان أحمد غزي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قهوة المحطة مسلسل أكتر من رائع للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وللمخرج المبدع السلس إسلام خيري".

وتابعت: "بالرغم اني ضيفة خفيفة في المسلسل إلا اني استمتعت جدا بالعمل مع فريق عمل أكثر من عظيم ومع شركة من أهم شركات الانتاج في مصر سينرجي".

وأضافت: "مبروك نجاح المسلسل وردود الفعل اللي بتوصلني لغاية النهاردة، وبعد زحمة رمضان لازم تتفرجوا على المسلسل ده".

مسلسل "قهوة المحطة" بطولة أحمد غزي وأحمد خالد صالح ورياض الخولي وبيومي فؤاد وهالة صدقي وانتصار وحسن أبو الروس وغادة طلعت، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعلاء مرسي وضياء عبدالخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج اسلام خيري.