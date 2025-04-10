بالصور- ظهور نادر لـ شريهان وتامر هجرس بـ "سكوتر" في جنازة حماة رامي صبري

كتبت-نوران أسامة:

حضرت النجمة شريهان جنازة والدة شيرين زوجة الفنان رامي صبري، التي أقيمت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرصت شريهان على مواساة حماة المطرب رامي صبري التي انهارت في وداع والدتها.

وحضر عدد كبير من صناع الفن من بينهم النجمة يسرا والفنان تامر هجرس الذي حضر بـ"سكوتر".

وكان رامي صبري أعلن، مساء أمس الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن وفاة والدة زوجته شيرين، وكتب: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون. والدة زوجتي شيرين في ذمة الله، برجاء الدعاء لها بالرحمة".