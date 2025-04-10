الليلة.. النجم عمرو سعد ضيف شريف عامر على شاشة mbc مصر

كتب- هاني صابر:

يستضيف الإعلامي شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" الذي يُعرض على قناة mbc مصر، النجم عمرو سعد بعد النجاح الكبير لمسلسل "سيد الناس"، وذلك في حلقة خاصة مساء اليوم الخميس.

ويكشف النجم عمرو سعد خلال الحلقة كواليس وأسرار مسلسل "سيد الناس"، وخطة أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "سيد الناس" من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، ويظهر عمرو سعد خلاله بشخصية المعلم جارحي، الذي يخرج من السجن في الحلقة الأولى، ويسعى للانتقام من أعدائه وكل من غدر به، فيما يقدم أحمد زاهر شخصية الجباس وهو عدو عمرو ضمن الأحداث.

يذكر أن، برنامج "يحدث في مصر" يعرض ابتداء من الثلاثاء إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساًء، على شاشة قناة "mbc مصر".