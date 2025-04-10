"حصل قدامي موقف مش مصدق عظمته".. تامر حسني يتحدث عن معجزة سورة يس

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان تامر حسني جمهوره موقفًا مؤثرًا خاص بسورة يس، موضحًا كيف كان لها أثر كبير في حياته، ما دفعه لدعوة متابعيه للمواظبة على قراءتها.

وكتب تامر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "حصلي قدامي موقف مش مصدق عظمته، وواقف قدامه عاجز الفكر من عظمة رحمة ربنا، الموقف ده خاص بسورة يس".

وتابع: "أرجوكم إقروها وثبتوها في حياتكم، وخصوصًا لو نفسكم في حاجة مستحيلة، مفيش مستحيل على ربنا. أقسم بالله حصل قدامي شيء لا يعقل بسبب بركة ورحمة وسند هذه السورة. ركزوا في الآية دي: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)".

واختتم رسالته بالدعاء لجمهوره: "الله يسعد قلوبكم، وينصركم، ويرزقكم من حيث لا تدرون".

يذكر أن الفنان تامر حسنى يستعد لطرح فيلمه الجديد "ريستارت"، للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2025، ويشاركه البطولة كلًا من هنا الزاهد،: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق".

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