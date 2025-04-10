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أبطال مسلسل "حسبة عمري" في ضيافة عمرو الليثي

04:55 م الخميس 10 أبريل 2025

فريق عمل مسلسل حسبة عمري

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كتبت- نوران أسامة

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي فريق عمل مسلسل "حسبة عمري" بطولة الفنانة روجينا، الذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وذلك في حلقة خاصة تذاع على شاشة قناة "الحياة" الساعة العاشرة مساء الأحد والاثنين.

يناقش المسلسل قضية مهمة وجديدة على الشاشات المصرية، وهي فكرة "حق الكد والسعاية"، التي تثير جدلاً حول حقوق الأزواج فيما يتعلق بالدخل المشترك خلال فترة الزواج. يُعد هذا النقاش جزءاً من محاولة المسلسل لفتح حوار فكري حول العلاقات الزوجية والمسؤوليات المالية.

مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا، عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، ويتكون من 15 حلقة.

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عمرو الليثي مسلسل حسبة عمري روجينا عمرو عبدالجليل محمود البزاوي
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