صور نادرة للنجمة شادية قبل أشهر من اعتزالها

كتبت- منال الجيوشي

تداولت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار النجمة الراحلة شادية، صور نادرة لها في المعمورة

شادية ظهرت في الصور بأحد الشاليهات بالمعمورة، في صيف ١٩٨٥، أي قبل أشهر من اعتزالها الفن

النجمة الكبيرة شادية تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، حيث قدمت أعمالا خالدة، أبرزها: "شيء من الخوف"، "نحن لا نزرع الشوك"، "المرأة المجهولة"، "اللص والكلاب"، "زقاق المدق"، "معبودة الجماهير" وغيرها

وتعد شادية من أهم المطربات في جيلها، حيث قدمت مئات الأغاني مع كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب، منير مراد، كمال الطويل، محمد الموجي

واعتزلت شادية الفن عام ١٩٨٥، بعدما قدمت آخر أعمالها الفنية مسرحية "ريا وسكينة" والتي حققت نجاحا كبيرا