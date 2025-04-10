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كوثر مصطفى: أقضي أجمل أيامي بدار "كبار الفنانين" وما يشاع عن التقصير غير صحيح

04:19 م الخميس 10 أبريل 2025
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    أشرف زكي مع رموز دار إقامة رعاية كبار الفنانين
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    اشرف زكي وايمن عزب وعزوز عادل
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كتب-مصطفى حمزة:

أكدت الشاعرة كوثر مصطفى، عدم صحة ما يشاع عن وجود تقصير من إدارة دار إقامة كبار الفنانين.

الشاعرة كوثر مصطفى، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، قالت: "ما يشاع غير حقيقي وعاري تماما من الصحة، وأقول هذا بحكم تجربة رائعة أعيشها في الدار، وشهدت خلالها مجهود عظيم من إدارته، ومتابعة واهتمام من مجلس الأمناء،برئاسة د.أشرف زكي ".

وتابعت: "خلال تواجدي في الدار، ومع الرعاية التي أجدها، كتبت أغاني جديدة ومن المقرر أن يقدمها مطربي المفضل محمد منير، وطرح لي ديوان شعر، وكان لي شرف التكريم في احتفالية يوم المرأة المصرية".

وعن المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس في الدار ، قالت: "الفنان أشرف زكي، حرص على توضيح حقائق غائبة، ومغالطات تثار حول الدار، أو تقصير في الخدمات التي تقدم، وتحدث أيضا كافة الأعزاء بالدار بكل صراحة وشفافية، وأكدوا جميعا عدم صحة الشائعات".

الفنان أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية ورئيس مجلس أمناء دار إقامة كبار الفنانين"، عقد المؤتمر بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة، ومنهم الفنانون إيهاب فهمي، وأيمن عزب، و عزوز عادل.

وأقيم المؤتمر بحضور الفنانين المقيمين في الدار، ومنهم ، فادية عكاشة، وعواطف حلمي، وفاتن الحلو ، وعلاء أبو ليلة، و حمدى العربى والكاتب بهيج إسماعيل، و الشاعرة كوثر مصطفى.

كوثر مصطفى أشرف زكي إيهاب فهمي أيمن عزب
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