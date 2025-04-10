بالصور.. تشييع جثمان والدة زوجة رامي صبري

كتبت- سهيلة أسامة:

شُيّع ظهر اليوم الخميس جثمان والدة زوجة الفنان رامي صبري إلى مثواها الأخير من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان رامي صبري أعلن، مساء أمس الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن وفاة والدة زوجته شيرين، وكتب: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون. والدة زوجتي شيرين في ذمة الله، برجاء الدعاء لها بالرحمة".

من جانبه، أعلن محمد عادل، شقيق زوجة الفنان، أن العزاء سيُقام يوم السبت المقبل، في قاعة الوهاب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

اقرأ أيضًا:

بحضور تامر هجرس.. تشييع جثمان والدة زوجة رامي صبري من مسجد الشرطة

أحمد السعدني: لو ابني قال لي هسيب الجامعة هكسر دماغه