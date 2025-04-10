أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "لو حصل"

كتبت- سهيلة أسامة

طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "لو حصل"، وذلك على جميع المنصات.

وروجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات للأغنية، ,نشرت مقطعًا منها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أغنية لو حصل لأيقونة الشرق أصالة من ألبوم فيصليات".

والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي، وألحان الهرمي، وتوزيع عمر صباغ.

وفي سياق آخر، احتفلت أصالة بنجاح أغنيتها الشهيرة "60 دقيقة حياة" التي تجاوزت حاجز 200 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد 9 سنوات على إصدارها، مؤكدة مكانتها المميزة في عالم الغناء العربي.

يُذكر أن ألبوم "60 دقيقة حياة" ضم عددًا من الأغاني المميزة مثل:

"سؤال بسيط"، "ملهمته الوحيدة"، "عايشة على اللي فات"، "على إيه"، "مواقف مؤلمة"، "الورد البلدي"، "بعدك عني"، و"منازل".

وتعاونت أصالة في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين من بينهم: باسم عادل، نادر عبد الله، حسين مصطفى محرم، مصطفى حسن، ناصر الجيل، أحمد الجندي، مدين، سامح كريم، مؤمن سالم، محمود خيامي، زياد الطويل، ومحمد رحيم، بالإضافة إلى الموزعين الموسيقيين أحمد إبراهيم، محمد مصطفى، وعبد الوهاب الرفاعي.

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