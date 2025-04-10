إعلان

أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "لو حصل"

04:11 م الخميس 10 أبريل 2025

أصالة في الكويت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة

طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "لو حصل"، وذلك على جميع المنصات.

وروجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات للأغنية، ,نشرت مقطعًا منها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أغنية لو حصل لأيقونة الشرق أصالة من ألبوم فيصليات".

والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي، وألحان الهرمي، وتوزيع عمر صباغ.

وفي سياق آخر، احتفلت أصالة بنجاح أغنيتها الشهيرة "60 دقيقة حياة" التي تجاوزت حاجز 200 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد 9 سنوات على إصدارها، مؤكدة مكانتها المميزة في عالم الغناء العربي.

يُذكر أن ألبوم "60 دقيقة حياة" ضم عددًا من الأغاني المميزة مثل:

"سؤال بسيط"، "ملهمته الوحيدة"، "عايشة على اللي فات"، "على إيه"، "مواقف مؤلمة"، "الورد البلدي"، "بعدك عني"، و"منازل".

وتعاونت أصالة في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين من بينهم: باسم عادل، نادر عبد الله، حسين مصطفى محرم، مصطفى حسن، ناصر الجيل، أحمد الجندي، مدين، سامح كريم، مؤمن سالم، محمود خيامي، زياد الطويل، ومحمد رحيم، بالإضافة إلى الموزعين الموسيقيين أحمد إبراهيم، محمد مصطفى، وعبد الوهاب الرفاعي.

اقرأ أيضًا:

بحضور تامر هجرس.. تشييع جثمان والدة زوجة رامي صبري من مسجد الشرطة

أحمد السعدني: لو ابني قال لي هسيب الجامعة هكسر دماغه

إلهام شاهين تعلق على مشاركتها الثانية في مهرجان هوليوود للسينما العربية

أصالة نصري أغنية لو حصل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

وسط تذبذب الأسواق العالمية .. ما أفضل القطاعات المحلية للاستثمار ؟
من داخل السجن.. شهادات مؤلمة لشباب مصريين في الأسر الأوكراني