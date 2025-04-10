تطورات جديدة بالنزاع القضائي حول أغنية أحمد سعد "جدع" والمنتجة تؤكد "هتتقفل تاني"

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المنتجة سعاد طه، تفاصيل إعادة عرض أغنية "جدع " التي قدمها المطرب أحمد سعد، للدعاية لمسلسل "سيد الناس"، بعد حذفها من موقع يوتيوب.

المنتجة سعاد طه ، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، كشفت عن مفاجأة تخص عودة الأغنية، وقالت: "أنا من طالبت إدارة موقع يوتيوب، بإعادة عرض الأغنية عبر القناة الرسمية للمطرب أحمد سعد وذلك بعد ما يقرب من شهر على حذفها، ومن المقرر حذفها مرة اخرى، خلال أيام".

وتابعت: "طلبت عودة (جدع)، حتى تكون متاحة للخبير الفني، لسماعها، والتأكد من صحة الدعوى المقامة بشأن تعدي صناعها على لحن أغنية ( قفلت في وش الجدع) من إنتاجي، وغناء المطربة سمارة، إذ من المقرر أن تصدر المحكمة الإقتصادية، حكمها في ضوء تقرير الخبير الفني".

وعن تطورات القضية، قالت المنتجة، تم عقد ثاني عقد ثاني جلساتها، الأيام الماضية، بحضور محامين من طرف المطرب أحمد سعد، وشركة مزيكا، في حين غاب محامي الشركة المنتجة لمسلسل (سيد الناس)، بسبب تأخر وصول الإنذار القضائي للمنتج"..

وأضافت المنتجة: "المحكمة قررت تأجيل نظر القضية إلى يوم 6 مايو المقبل".

أغنية "جدع"، التي قدمها المطرب أحمد سعد، من كلمات الشاعر عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، ووصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 2 مليون.

مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، وسلوى عثمان،و خالد الصاوي، وأحمد رزق، وأحمد زاهر، ونشوى مصطفى ، وأحمد فهيم، و ملك زاهر، و منة فضالي، و طارق النهي، ومحمود قابيل، و إخراج محمد سامي.

أغنية جدع