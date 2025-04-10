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راغب علامة يحيي حفلاً غنائيًا بالأردن في هذا الموعد

03:12 م الخميس 10 أبريل 2025

راغب علامة

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كتبت- سهيلة أسامة

يستعد المطرب راغب علامة لإحياء حفل غنائي في الأردن، المقرر إقامته في 1 مايو المقبل، وذلك في قاعة المؤتمرات البحر الميت الأردني.

وروج "علامة" للحفل ونشر البوستر الدعائي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان راغب علامة كانت أغنية "التقيل تقيل"، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، بينما أخرج الكليب فرح علامة، ومن إخراج زينة مكي.

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راغب علامة الأردن حفل غنائي
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