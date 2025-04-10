حسام حبيب ينعى حماة الفنان رامي صبري

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان حسام حبيب والدة زوجة النجم رامي صبري، التي رحلت عن عالمنا مساء الأربعاء.

وكتب "حبيب" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة: "خالص العزاء لصديقي الفنان رامي صبري، في وفاة والدة زوجته، اللهم اسكنها فسيح جناتك".

وشُيع منذ قليل جثمان والدة زوجة الفنان رامي صبري إلى مثواها الأخير من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور الفنان تامر هجرس وعدد من الأصدقاء والمقربين.

وأعلن محمد عادل، شقيق زوجة رامي صبري، عن موعد العزاء، قائلًا: "العزاء سيُقام يوم السبت المقبل في قاعة الوهاب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

وكان الفنان رامي صبري أعلن مساء أمس الأربعاء عن وفاة والدة زوجته، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون. والدة زوجتي شيرين في ذمة الله، برجاء الدعاء لها بالرحمة".

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موعد ومكان عزاء والدة زوجة رامي صبري