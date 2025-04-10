باسكال مشعلاني: الحجاب فيه رقي والنقاب يفزعني

كتب-مصطفى حمزة:

أكدت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، إنها تحب الحجاب، وترفض ارتداء النقاب، وذلك خلال ظهورها في برنامج الفصول الأربعة".

المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، خلال ظهورها مع الإعلامي علي باسين، في برنامج "الفصول الأربعة"، قالت: "أحب الحجاب فيه رقي كثيرا لكن لا أحب النقاب، أنا ضد النقاب يفزعني لا أعرف ماذا يخفي ورائه".

وفي حديثها عن ما يثير خوفها، قالت: "أكثر شيء يخيفني من المستقبل هو المرض لأن الصحة نعمة".

المطربة تابعت،قائلة: "أنا جاهزة دينيا للرحيل لأني أصلي كل يوم وأحاول الذهاب كل جمعة إلى القداس وأطلب من ربي كل يوم قبل النوم أن يسامحني إذا فعلت شيء خاطئ أو أذيت شخص ما، وأقول يارب سلمتك أمري لتكن مشيئتك".

وفي ردها على سؤال عن إمكانية اعتزالها الغناء، أجابت: "لم أفكر أبدا في ترك الفن من أجل الدين ولا أرى أن هناك تعارض بينهما، الله أعطاني نعمة الصوت، هناك مهندس محترم ومهندس غير محترم، في كل مهنة هناك المحترم وغير المحترم، أنا أُصلي وأخاف ربي ومحترمة، هناك من يعتزل الفن، قد يكون لديه شيء خاطئ فعله في حياته، الفن رسالة حلوة ونضيفة تزرع فيها الفرح وأنت تحافظ على نفسك، أنا أغنى وأسعد الجمهور، كل الفنانات محترمات".

المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، شاركت مؤخرا مع المغني فلاح كلاس، في إعادة تقديم أغنيتها "بتروح"، باللغتين العربية و الفرنسية، وذلك بعد 11 عام من تقديمها الآغنية نفسها.