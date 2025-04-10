بإطلالة غربية.. نادين الراسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة.

وشاركت الراسي جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام، وعلقت على الصور: "المرأة القوية يتمناها الرجال، ويهابها الذكور".

ولاقت الصور تفاعل كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات: "يخليلي الجمال، قمراية، طالعة حلوة، فستان مختلف بس كتير حلو".

وكانت نادين أثارت الجدل مؤخرًا بتصريحات جريئة حول علاقتها بشقيقها الأصغر سيباستيان، حيث قالت خلال لقائها في برنامج Spot On مع الإعلامي رالف معتوق: "أخي كان صغيرًا جدًا، ففطمته عن أمي وأرضعته مع ابني مارك لمدة تسعة أشهر، كان كل همي وقتها إني أخليه جنبي لأنه أخويا وابني".

وجاءت هذه التصريحات، بعد خلاف وقع بينها وبين شقيقها داخل أحد المستشفيات أثناء علاج والدتهما، حيث أكدت نادين أن شقيقها تعدى عليها بالضرب.

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