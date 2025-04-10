أحمد السعدني: لو ابني قال لي هسيب الجامعة هكسر دماغه

كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان أحمد السعدني، أن والده الفنان الراحل صلاح السعدني، لم يتدخل في قراره بشان دراسته الجامعية، موضحا ان على العكس لن يسمح لنجله، بترك الجامعة.

الفنان أحمد السعدني، خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة"، قال ،:"قعدت اربع سنين في كلية التجارة ودخلت في دراسة مش عايزها ولا لها علاقة بهوايتي وبالتالي كانت الدراسة مضيعة وقت ووالدي العمدة صلاح السعدني كان ديمقراطي معانا ولو قلت له مش عايز أكمل ما كانش هيمانع ما دام فيه منطق وفكرة ورؤية صح عندي لمستقبلي".

وبشان موقفه في حالة طلب نجله ترك دراسته الجامعية، قال ،:" لو ابني قال لي هسيب الجامعة هكسر دماغه، لكن أنا موافق إن الواحد يبقى عارف عايز إيه".

الفنان أحمد السعدني، شارك في بطولة مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "لام شمسية"، يشارك في بطولته أحمد السعدني، و محمد شاهين، وصفاء الطوخي، و يسرا اللوزي، و ثراء جبيل، وياسمينا العبد، و الطفل علي البيلي، ومن تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.