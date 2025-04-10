إلهام شاهين تعلق على مشاركتها الثانية في مهرجان هوليوود للسينما العربية

كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتولي رئاسة لجنة التحكيم في مهرجان هوليوود للسينما العربية للعام الثاني على التوالي.

ونشرت إلهام مقطع فيديو من فعاليات المهرجان عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "سعيدة بوجودي للسنة الثانية في مهرجان هوليوود للسينما العربية كرئيسة للجنة التحكيم".

وأضافت: "وقد تم تكريمي العام الماضي في افتتاح المهرجان. أتمنى أن يستمتع الجمهور ولجنة التحكيم بمشاهدة الأفلام المشاركة مبروك".

يذكر أن، إلهام شاهين شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل"سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، بشرى، أحمد فهيم، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومن إخراج محمد سامي.

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