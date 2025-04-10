أكرم حسني يروي موقفًا مؤثرًا في بداية مشواره الإعلامي

كتبت - سهيلة أسامة:

كشف الفنان أكرم حسني عن موقف مؤثر مرّ به في بداية مشواره الإعلامي، أثناء مشاركته في مسابقة إذاعية كان يطمح من خلالها لتحقيق حلمه بدخول المجال الفني.

وقال حسني، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع عبر قناة ON: "وقت مسابقة الراديو اللي من خلالها بدأت شغلي، حصل تلاعب، وشخص جه قبل الحلقة الأخيرة اللي كانوا هيعلنوا فيها الفائز، واداني أمل كبير أن أنا الفايز، وجت النتيجة عرفت إن اسمي مش من ضمن الفايزين، لحد النهارده بسأل نفسي ليه الشخص ده لعب بمشاعري كده؟".

يذكر أن الفنان أكرم حسني شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن"، بطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

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