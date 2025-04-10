يسرا اللوزي عن دورها في "لام شمسية": "كنت بستشير المعالجة النفسية بتاعتي"

كتبت- نوران أسامة:

حلّت الفنانة يسرا اللوزي ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة ON، وكشفت عن كواليس تجسيدها لشخصيتها في مسلسل "لام شمسية".

وقالت يسرا: "جربت قبل كده دوا اكتئاب و وقفته بسبب إني مبقتش أحس بحاجة ولا عارفة أتبسط ولا أزعل هو أه حل الاكتئاب بس موّت كل المشاعر، ومكنتش ببقى عارفة إيه اللي بيسطني وإيه اللي بيزعلني مبسوطة".

وتابعت: "وعندي شوية تجارب مع الأدوية والمشاكل النفسية وكنت بستشير المعالجة النفسية بتاعتي في الدور عشان أخد فكرة عامة وأبقى عارفة سقفها فين".

يذكر أن الفنان يسرا اللوزي شاركت في سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل " لام شمسية"، بطولة كلًا من أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا ومحمد شاهين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

ويناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

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