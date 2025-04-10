بسبب إطلالتها الجريئة.. نادين نجيم تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب إطلالتها الأخيرة وحازت من خلالها على تفاعل المتابعين.

ونشرت نادين مقطع فيديو من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "قمر، محبوبة الجمهو، جميلة ومتواضعة، أحبك كتير، ماشاء الله كل ماتكبر تحلي، جريئة ورقيقة".

يُذكر أن، آخر أعمال نادين نجيم كان مسلسل "2024" الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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