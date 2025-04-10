محمد رمضان يشارك جمهوره كواليس بروفات حفله في لوس أنجلوس

كتبت - سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو من كواليس بروفات حفله المنتظر في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر رمضان الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "لمحة عن يومي في لوس أنجلوس مع بروفات Coachella، وكان من أبرز اللحظات مقابلة أيقونة الموضة iambetseyjohnson، وعائلتها الجميلة، وزوجها الرائع".

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "قالوا إيه" على "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى.

أغنية "قالوا إيه" من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كولبيكس.

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