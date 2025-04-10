موعد ومكان عزاء والدة زوجة رامي صبري

كتب-مصطفى حمزة:



كشف محمد عادل "شقيق زوجة المطرب رامي صبري"، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة وتشييع جثمان والدته، والتي رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء.

محمد عادل في تصريح خاص لـ "مصراوي"،قال: "صلاة الجنازة تقام عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة في الشيخ زايد على ان يتم دفن رحمها الله، في مقابر العائلة في 6 اكتوبر".

وعن موعد العزاء، قال: "يوم السبت المقبل، في قاعة الوهاب، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

المطرب رامي صبري، أعلن أمس الأربعاء، عن وفاة والدة زوجته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:"لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله .. برجاء الدعاء".