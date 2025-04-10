ريم مصطفى تلعب التنس وتارا عماد بالوشاح الفلسطيني.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي صورة جديدة لها، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع ابنتها.

ريم مصطفى

شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورًا لها بإطلالة رياضية أثناء ممارستها رياضة التنس.

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد بالوشاح الفلسطيني، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب الجمهور.

بشرى

شاركت الفنانة بشرى جمهورها، أحدث ظهور لها ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

نيللي كريم

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك" وعلقت: "القاهرة".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صور جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة أنيقة، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نادين نجيم

شاركت الفنانة نادين نجيم جمهور صور جديدة لها، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود.