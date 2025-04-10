عمرو سلامة: "حبنا للزمالك غير مشروط بلاعبين"

كتب - معتز عباس:

علق المخرج عمرو سلامة على الأخبار المثارة حول انضمام لاعب الزمالك أحمد السيد زيزو إلى النادي الأهلي.

وكتب سلامة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حبنا للاعب مشروط بزمالكاويته، لكن حبنا للزمالك غير مشروط بلاعبين.

المخرج عمرو سلامة، انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل "برستيج"، والذي يقوم ببطولته مصطفى غريب، ومحمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، دينا، وبسام رجب، ومن تأليف دينا أبو السعود، ومن المقرر عرضه عبر منصة "yango play".

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