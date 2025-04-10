حدث بالفن | أحمد مالك ينشر صوره مع الرئيس السيسي وحمادة هلال يكشف أزمة والده وشيرين تحتفل
12:19 ص الخميس 10 أبريل 2025
شهد النزاع القضائي حول أغنية "جدع " التي قدمها المطرب أحمد سعد، للدعاية لمسلسل "سيد الناس"، تطورات جديدة بعد وصوله إلى ساحة القضاء الأغنية، خاصة مع الاتهامات التي طاردت صناعها بسرقة اللحن، للمزيد.. اضغط هنا
حدث بالفن أحمد مالك مع الرئيس السيسي وفاة المخرجة نعمات رشدي حمادة هلال شريف مدكور منة فضالي بدرية طلبة تشيد بأداء فتحي عبدالوهاب الفنان عادل عطية مي كساب محامي شيرين عبدالوهاب عودة أغنية أحمد سعد جدع
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