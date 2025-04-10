حدث بالفن | أحمد مالك ينشر صوره مع الرئيس السيسي وحمادة هلال يكشف أزمة والده وشيرين تحتفل

شهد النزاع القضائي حول أغنية "جدع " التي قدمها المطرب أحمد سعد، للدعاية لمسلسل "سيد الناس"، تطورات جديدة بعد وصوله إلى ساحة القضاء الأغنية، خاصة مع الاتهامات التي طاردت صناعها بسرقة اللحن، للمزيد.. اضغط هنا