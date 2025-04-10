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شام الذهبي تنشر صورًا مع ابنتها في حمام السباحة

02:00 ص الخميس 10 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ابنة شام الذهبي
  • عرض 7 صورة
    ابنة شام الذهبي
  • عرض 7 صورة
    شام الذهبي رفقة ابنتها
  • عرض 7 صورة
    شام الذهبي رفقة ابنتها
  • عرض 7 صورة
    ابنة شام الذهبي
  • عرض 7 صورة
    ابنة شام الذهبي
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كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، صورًا جديدة لها مع ابنتها.

وشاركت شام متابعيها صورًا لها مع ابنها في حمام السباحة، وذلك عبر حسابها الخاص على "إنستجرام".

وتحرص شام الذهبي دائمًا على مشاركة لحظات خاصة من حياتها العائلية، كما تظهر في العديد من المناسبات الاجتماعية برفقة والدتها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة نصري كانت أغنية "سوريا جنة"، من كلمات بتول زيدان، وألحان يارا أحمد.

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شام الذهبي مع ابنتها في حمام السباحة ابنة الفنانة أصالة نصري شام الذهبي شام الذهبي على انستجرام شام الذهبي رفقة ابنتها
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