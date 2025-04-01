تركي آل الشيخ : "كل سنة وأنتم طيبين منجيش لكم في حاجة وحشة"

كتب - معتز عباس:

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لأحد مشاهد الأكشن للنجم أحمد عز، أثناء تصوير فيلم سينمائي.

وكتب تركي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "منجيش لكم بحاجة وحشة وكل سنة وأنتم طيبين".

وكان أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في وقت سابق عن بدء تصوير فيلم "The Seven Dogs" للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، برعاية هيئة الترفيه.

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